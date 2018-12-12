Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Arasındaki Görüşme Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme sona erdi. Yerel seçimlerin kaderini belirleyecek görüşme, yaklaşık saat 1 saat sürdü.

İTTİFAKIN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat sürengörüşmede yerel seçim için yapılacak ittifakın yol haritasını belirlendi. Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

3. KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti. İki lider yerel seçim gündeminde üçüncü kez bir araya gelmiş oldu. Önceki görüşmeler yaklaşık 40'ar dakika sürmüştü.

AÇIKLANACAK 6 İLİ JEST OLARAK MHP'YE BIRAKABİLİR

AK Parti 74 ilin belediye başkan adayını açıklamıştı. İstanbul'da da Binali Yıldırım'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Kalan 6 ilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle jest olarak MHP'ye bırakılabileceği iddia ediliyor.