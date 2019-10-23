Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

23.10.2019 18:20Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye ziyareti sivil plakalı 6 araçlık konvoyuyla gerçekleşti. İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019'da yine Bahçeli'nin Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli'nin 3 haftalık nekahet döneminin ardından telefonla görüşen ikili, ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Cumhurbaşkanı erdoğan, bahçeli'yi ziyaret etti-ek
19:17 Teröristler, metal örtüleri sivillerin yaşadığı mahallelere döşemiş
19:17 Spor tff yönetimi'nden vali yerlikaya'ya ziyaret
19:17 Spor başakşehir, wolfsberger maçına hazır
19:17 Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı
19:15 Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı
19:15 Sivas yolda bulduğu yılanı yakalayıp yetkililere teslim etti
23.10.2019 19:19:49