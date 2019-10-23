Haberler » genel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

23.10.2019 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Bahçeli'nin Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye ziyareti sivil plakalı 6 araçlık konvoyuyla gerçekleşti. İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019'da yine Bahçeli'nin Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli'nin 3 haftalık nekahat döneminin ardından telefonla görüşen ikili; ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, MHP, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
19:11 Suriyelilere tarım yolu açıldı
18:50 Ünlü Rus tarihçi Fursov: "Amerika'nın gücü sona doğru gidiyor"
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
18:25 KKTC Başbakanı Tatar: "Yüreğimizle alkışlayıp destek verdik"
18:20 Şırnak'ta şehitler için yapılan anıt açıldı
18:11 Kağıthane'de acil durumlarda toplanma alanlarına karekod uygulaması sistemi tanıtıldı
18:04 Azerbaycan'ın bağımsızlığının 28. yılına özel konferans
23.10.2019 19:15:17