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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

25.09.2019 17:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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