Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet Kütüphanesi 5 milyonu aşan kitap hacmine kavuşacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, "Kütüphanemiz daha inşa aşamasında yurt içinden ve dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile birlikte katıldığı tören Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından verilen mini konser ile başladı. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar da yer aldı.

ALMANYA'DAKİ SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ederken, yaralılara da acil şifalar diledi. Erdoğan, "Başta büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜR KATLİAMLARI KÜTÜPHANELERİ HEDEF ALIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane inşa cabasının da olduğunu, buna karşılık nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı var, ilk hedefin de yine kütüphaneler olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "İslam medeniyetinin parlak yıldızı Endülüs, bu vasfı kazanırken de kaybederken de işin merkezinde yine kütüphaneler vardı. Bugün de benzeri kültür katliamları ne yazık ki yine kütüphaneleri hedef alarak devam ediyor. DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta, Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, İslam kültür ve medeniyetinin en önemli eserlerini yerle bir etmişlerdir. Halbuki bizim medeniyetimiz asırlar boyunca hep ilmi gelişmelerin merkezinde yer almıştır. Bilgiye ulaşmak için dünyanın en ücra köşelerine gitmekten çekinmeyen ve bütün ömrünü ilmi araştırmalara vakfeden ecdadımız, varisi olmakla iftihar ettiğimiz bu sevgi ve bilgi medeniyetini bizlere miras bırakmıştır. Bu medeniyetin en önemli remzi, Adriyatik kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uzanan o geniş coğrafyada inşa ettiği külliyelerdir. İşte o külliyeler günümüzde de medreseleri, camileri, sanat merkezleri ve kütüphaneleriyle bilginin, hikmetin, aşkın, zarafetin sembolleri olarak varlıklarını sürdürüyorlar" dedi.

'134 FARKLI DİLDE 4 MİLYON BASILI ESER'

Başbakanlığım döneminde külliyeyi 'devlet yönetim merkezi' olarak tasarladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu külliyede, mutlaka medeniyetimiz ve ülkemize yakışır bir kütüphanenin de yer almasını istedik. Camimiz, Kültür ve Kongre Merkezimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Külliyemizin diğer birimlerini daha önce hizmete sunmuştuk. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamamına erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz daha inşa aşamasında yurt içinden ve dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyon aşan bir hacme kavuşacağız" diye konuştu.

'KÜTÜPHANEYE BAĞIŞTA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM'

Kütüphaneye kitap bağışında bulunan tüm kitapseverleri tebrik eden Erdoğan, "Sizler de Mirziyoyev kardeşimizin hediyesi gibi kitaplarınızı buraya getirebilirsiniz. Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan Celal Güzel, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can gibi nice önemli ismin adları, inşallah koleksiyonlarıyla burada yaşamaya devam edecek. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap bilen kişi olarak beni kabul ediyorsanız. Gelecekte gölgesinde oturamayacağımızı bilsek de bugün toprağa attığımız bu tohumlar, hepimiz için bir sadaka-i cariyedir. Böyle bir eserin medeniyetimize ve milletimize kazandırılmasında, mimari projesinden inşasına, donanımından işletmesine kadar tüm saflarında emeği geçen, katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'KÜTÜPHANEMİZ KÜLLİYE OLARAK HİZMET VERECEK'

Erdoğan, kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kurup coğrafyalar arasında kavşaklar inşa edildiğini söyleyerek, "İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Çayını kahvesini içsin, simidini kekini yesin, ücretiz, biz bu şekilde yapıyoruz. 'Cihannüma' adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Gazali ile hikmete kulak versin. İnşallah gençlerimiz bu mekanda, hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecekler. Gerçekten Millet Kütüphanemiz tam bir külliye olarak hizmet verecek. Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan getiren bir ilim ve kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara'mız, sonra tüm Türkiye için, yerli ve yabancı, dünyaca ünlü yazar buluşmaları yapılacak. Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekan inşa ettik. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize, günün 24 saati, çay-kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Kütüphanemize, yeni kimlik kartları sistemi okutularak doğrudan giriş yapılacak. Gençlerimizin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurduğumuz 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden biri de kütüphanemizde faaliyet gösterecek" diye konuştu.

Millet Kütüphanesi'nin bir benzerinin de İstanbul'da inşa edildiğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de inşallah yakında milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

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