Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"SON GÜNLERDE DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN YİNE BİRTAKIM OYUN OYNUYORLAR"

Döviz kurunda yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan şunları söyledi: "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar."

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Terörle mücadelede kararlı adımlarla ilerleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: " Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız."

"BU TRENDEN İNEN, BİR DAHA BU TRENE BİNEMEZ"

AK Parti'den ayrılan isimleri eleştiren Erdoğan, "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez." dedi.

"MİLLETİMİZ ÖFKESİNDE HAKLIDIR"

"Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır.

MİLLETİMİZİ ÜZENİ BİZ DE ÜZECEĞİZ"

16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz