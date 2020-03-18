Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor"
18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor"
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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