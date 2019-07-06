06.07.2019 15:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
AK Parti'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan toplantı 14.30'da sona erdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15.00'te de belediye başkanları ile AK Parti İstanbul İl Binası'nda bir araya gelecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Politika

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