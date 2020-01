Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal 'in başkenti Dakar'da Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara çıkardık" dedi.Resmi ziyaret kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Konuşmasına Senegal'in kurucu Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'un şiirinden bir dörtlük okuyarak başlayan Erdoğan, Afrika kıtasına has samimiyetle şahsını ve heyetini bağrına basan tüm Senegal makamlarına ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'iye teşekkür etti.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) öncülüğünde yapılan toplantının ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş adamlarının destek vermediği ve öncülük etmediği bir kalkınma hamlesinin hedefine ulaşma şansı yoktur. Siyaset ile iş dünyasının el ele verdiği, hedef ve gaye birliği yaptığı durumlarda ise başarı muhakkaktır. Türkiye'nin 17 yılda ekonomide yazdığı başarı destanında siyasetçiler ile beraber çalışan, risk alan, mücadele eden iş adamlarının çok büyük payı bulunur" ifadelerini kullandı.Türkiye olarak kamu ve özel sektörün el ele vererek 17 yılda tarihi reformlara imza attıklarını belirten Erdoğan, "İktidara geldiğimizde vatandaşlarımız yüksek faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız bir ekonominin cenderesi altında eziliyordu. İş adamlarımız bırakın birkaç yıllık planlar yapmayı birkaç ay sonrasını dahi kestiremiyordu. Böyle bir tablodan ülkemizi kurtarmakla kalmadık, aynı zamanda tarihimizin en büyük ekonomik sıçramasını gerçekleştirdik" dedi.Türkiye'nin dünya ekonomisi sıralamasında, satın alma paritesine göre 18'incilikten 13'üncülüğe yükseldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 181 milyar dolara taşıdık. 2003-2019 yılları arasında ekonomimize toplam 220 milyar dolar civarında doğrudan yatırım girişi oldu. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar 126 ülkede 400 milyar dolar değerinde 10 bin 108 proje üstlendi. Altyapı alanında 2003 yılında dünyada 39'uncu sırada iken bugün 9'uncu sıraya yükseldik. Şu an dünyadaki 10 önemli, dev altyapı projesinden 6'sı Türkiye'de bulunuyor"İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının geçen yıl hizmete açıldığını hatırlatan Erdoğan, "İstanbul Boğazı'na eş olacak son derece stratejik bir proje olan Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ayrıca son 17 yılda hızlı tren hatlarından havalimanlarına, tünellerden otoyollarına, köprülerden TürkAkım, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na kadar pek çok uluslararası büyük eseri hizmete aldık. Sağlıkta hem fiziki altyapı konusunda hem de tedavide cazibe merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Tedavi için gelen kişi sayısı 2018 yılında 450 bin iken 2019 yılının ilk 10 ayında 470 bine ulaştı. Turizm alanında 2019 senesinde kendi rekorumuzu kırıldığımızı görüyoruz. Savunma sanayi alanında ise yerlilik oranımızı göreve geldiğimizde yüzde 20 iken yüzde 70'ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın dört ülkesinden biriyiz" dedi.Kısa süre önce Türkiye'nin küresel düzeyde markası haline gelecek Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının gerçekleştirildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin teknolojisi ile üreteceğimiz bu otomobili, sadece vatandaşlarımızın değil, inşallah tüm insanlığın kullanımına sunacağız" şeklinde konuştu.Tüm bu yatırımların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öncülüğünde özel sektörün katkı ve destekleriyle yaptıklarını belirten Erdoğan, yurt içindeki ve yurt dışındaki yatırımlarda Türk firmalarının yanında olmayı, yeni iş birlikleri için iş dünyasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi."Türkiye için hem önemli bir ortak hem de değerli bir dost olan Senegal ile ilişkilerimizi geliştirmeye önem atfediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu noktada daha önce Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ticaret hacmimizi yükseltmeye yönelik bazı hedefler tayin ettik. İlk olarak 250 milyon dolar hedefini belirledik ve bunu gerçekleştirdik. 2018 yılı mart ayındaki ziyaretim sırasında 400 milyon doları hedefledik. Hamdolsun aynı yıl bu hedefe ulaşmayı başardık. Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmini 2007 yılındaki 66 milyon dolar seviyesinden 2018 yılında 401 milyon dolar seviyesine taşıdık ancak bu rakamın 2019 yılında 300 milyon dolara gerilediğini görüyoruz. Hedefimiz, ticaret hacmimizi orta vadede bugün yaptığımız görüşmelerden sonra 1 milyar dolara çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.Türkiye ve Senegal olarak bu hedefi yapabileceklerini ve başta iş adamlarına çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Ticaretimizin büyük kısmı ülkemizin Senegal'e ihracatından oluşuyor. Biz ikili ticari ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde, dengeli bir biçimde geliştirmek istiyoruz. Türk ekonomisi ile Senegal ekonomisi birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. G-20'nin üyesi ve bölgesinde önemli bir ekonomik güç olan Türkiye, Senegalli üreticiler için önemli bir pazardır" diye konuştu.Senegal'in Türk iş dünyası için ciddi bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaşım imkanlarının da ülkelerimiz arasında arttığını görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın Senegal'e haftada 8 seferi bulunuyor. THY ayrıca haftada 4 defa kargo uçuşu düzenleyerek ekonomik ilişkilerimize katkı sağlıyor. Dakar'a yönelik yolcu seferlerini haftada 14'e, hatta mümkün olması halinde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz. Türk müteahhitleri, Senegal'de birçok başarılı projeye imza atıyorlar. İnşallah yakın zamanda büyükelçilik binamız için de sağ olsun Sayın Başkan bizlere 10 dönümlük gayet güzel bir yeri tahsis etti. Orada da bizler yerli, milli mimariyle inşallah muhteşem bir eseri hayata geçireceğiz. Bunu da inşallah yine içimizden iş adamı arkadaşlarımız üstleniyorlar, şimdi açıklamayım, bitirince açıklarız. Bununla birlikte Senegal'deki bu büyükelçilik binamız ve inşallah yeni büyükelçimiz de bugün Sayın Başkan ile kendilerini tanıştırdım, yeni büyükelçimiz de göreve başladığı andan itibaren burada, Prof. Dr. Ahmet Kavas hocamız inşallah buranın büyükelçisi olarak göreve başlayacak. Onunla birlikte süratle buradaki hareketliliği daha da artıracağız" dedi.Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nın Afrika'da Türk firmalarınca gerçekleştirilen ilk "yap-işlet-devret" projesi olduğuna işaret eden Erdoğan, Abdou Diouf Kongre Merkezi, buraya bağlı inşa edilen otel ve Dakar Arena Stadyumu'nun da yine Türk müteahhitlerin imzasıyla hayata geçeceğini söyledi.Uluslararası Expo Merkezi, hal binası ve tır parkı projelerinin de Türk firmalarınca inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, havalimanı ile şehir merkezi arasındaki raylı sistem hattının yapımının da sürdüğünü ifade etti.Mevkidaşı Sall'in destekleriyle Türk müteahhitlik firmalarının Senegal'de bugüne kadar 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlendiğini belirten Erdoğan, "Bir kez de sizlerin huzurunda firmalarımıza inandığı ve güvendiği için kendisine teşekkür ediyorum. Firmalarımız bu projeleriyle Senegalli kardeşlerimizin istihdamına da katkı sundu. Türk şirketlerinin buradaki yatırımlarından en büyük faydayı yine Senegal halkı sağladı" ifadelerini kullandı.Bu projelerin başarısının Türk iş çevrelerini Senegal'de daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiğini dile getiren Erdoğan, enerji sektöründe de yeni yatırımların başlamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.Balıkçılıktan tarıma, turizmden sağlığa kadar iş birliğini ilerletebilecekleri pek çok alan bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Türkiye-Senegal 4'üncü dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı 2017 yılında Dakar'da yapmıştık. 5'inci dönem komisyon toplantısının da 2020 yılında gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı."Afrika ile ilişkilerimizin harcı samimiyettir"Afrika ile ilişkilerinin köşe taşını oluşturan bir hususu tekrar ifade etmekte fayda gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından geliştirilebileceğine inanıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Afrikalı dostlarımızın çıkar hesabı yapmadan iyi ve kötü gününde yanlarında olacak yol arkadaşlarına ihtiyacı var. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin harcı samimiyettir, hasbiliktir, kardeşliktir. Hedefimiz birlikte kazanmak, birlikte başarmak, birlikte yol yürümektir" dedi."Bir günlük yağmur, toprağın derinliklerine nüfuz etmez" şeklindeki Afrika atasözünü aktaran Erdoğan, "Biz de kıta ülkeleri ile hasbi ilişki geliştirmenin, uzun vadeli dostluklar kurmanın, kazan-kazan temelinde iş birlikleri tesis etmenin gayretindeyiz. Kültür, turizm ve eğitim iş birliğinin geliştirilmesini, gençlerin desteklenmesini, kırsal ekonomi, tarımsal kalkınma ve kıtadaki alt yapının güçlendirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.İmzaladıkları 7 anlaşmayı bu yönde atılmış değerli bir adım olarak gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke olarak Afrika'nın derin irfanından, deneyimlerinden, zorluklara direnme azminden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu biliyoruz. Senegalli yatırımcılardan Türkiye'ye güvenmelerini, Türkiye'nin münbit yatırım ortamına inanmalarını istiyorum. Kapılarımız dünyadaki tüm yatırımcılara olduğu gibi Senegalli kardeşlerimize de daima açıktır. Aynı şekilde Senegal'in kapılarının da Türk müteşebbislere açık olduğunu yakınen biliyorum. Başta Senegal olmak üzere tüm kıta sathında Türk iş dünyasına ve şirketlerine gösterilen teveccühün artarak devam edeceğine inanıyorum. Buradan ülkemizdeki girişimcilerimizi Senegal'e yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin bu güzel ülkenin aydınlık geleceğinde siz de yerinizi alın, gelin Türkiye'nin tecrübesini, milletimizin birikimini bu topraklara taşıyın, gelin tüm dünyaya yeni bir iş birliği modelinin mümkün olduğunu gösterin" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Sall'e samimi misafirperverliği için teşekkür eden Erdoğan, iş konseyi toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. - DAKAR