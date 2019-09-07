Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 5. maçında Vodafone Park'ta Andorra'yı ağırladı kritik maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı.

ERDOĞAN'A İBRAHİM KALIN DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protokol tribününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.