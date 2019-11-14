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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.

14.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:10Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı
A Milli Futbol Takımı'nın ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda kritik önem taşıyan İzlanda maçında millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Ali Sami Yen Kompleksi'nde oynanan Türkiye-İzlanda mücadelesinde tribündeki yerini alarak millilere destek oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de eşlik etti.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzlanda, Güncel

Kaynak: İHA

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