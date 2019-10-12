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Cumhurbaşkanı erdoğan, millileri arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım oyuncularını, karşılaşma sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

12.10.2019 01:19Cumhurbaşkanı erdoğan, millileri arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım oyuncularını, karşılaşma sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade ettiği öğrenildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Spor

Kaynak: DHA

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