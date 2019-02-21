Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Mehteranların Sürprizini İlgiyle İzledi

Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziği çaldı.

ERDOĞAN KONSERİ İLGİYLE İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da miting düzenledi. Denizli mitingi sonrası Manisa'ya helikopterle gelen Erdoğan, daha sonra karayoluyla miting alanına geçti. Başkan Erdoğan ve belediye başkan adayları miting alanında minik mehteranlarla karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" müziği çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.