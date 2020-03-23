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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefonla görüştü.

23.03.2020 00:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefonla görüştü. Erdoğan, Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatarak "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le görüşmesini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili’ni tebrik eden ’Esma anne’yi aradı

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı
Etiketler : Miraç Kandili, Anne, Politika

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