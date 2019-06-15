15.06.2019 22:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Asya, Özbekistan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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