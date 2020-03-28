Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
28.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:43
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Hakan Fidan, Türkiye, Güncel