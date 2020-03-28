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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü.

28.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü.
Huber Köşkünde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Genel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü

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