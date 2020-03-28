Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
28.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Hakan Fidan, Türkiye, Güncel