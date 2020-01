Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, PKK'nın güvendiği yerleri başına geçirmiştir (2)

'PEK ÇOK ÖRGÜT MENSUBUNUN ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in FETÖ'nün haberleşme sistemi 'ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek, devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenebilmesi için gereken alt yapıyı oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, "FETÖ'nün yurtdışı ayağına yönelik çalışmalarıyla da pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağlamıştır. Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın oynadığı rol uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Teşkilat olayın başından sonuna kadar her düğümü hızlı bir şekilde çözerek hem bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş, hem de muhataplara Türkiye'nin ağırlığını hissettirmiştir" dedi.

'LİBYA'DA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in çatışma bölgelerinde de çok büyük hizmetler ifa ettiğini, güvenlik güçlerinin sahaya inmeden önce zemini hazırladığını kaydetti. Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatların başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunduğunu belirten Erdoğan, "Aynı şekilde şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını sınır, mesafe, engel tanımaksızın her coğrafyada savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız artık hamdolsun uluslararası alanda hatırı sayılır güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor. Sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmaktan öteye geçen teşkilatımız, ürettiği bilgiyi diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanan, istihbarat ile diplomasiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir. Türkiye, teşkilatımızın her alandaki başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkanına kavuşmuştur" diye konuştu.

'İSTİHBARAT İLE TEKNİK KAPASİTE BİRLEŞTİRİLMELİ'

Başarılı çalışmalarını gördükçe teşkilata her türle desteği verdiklerini, mevzuatını güçlendirdiklerini, ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi ayırdıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla kalmadık, operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla İHA, SİHA, istihbarat gemisi, istihbarat uçağı gibi donanımları kendilerine kazandırdık. Klasik tehditlerin teknolojinin sağladığı imkanlarla giderek karmaşık hale geldiği şu süreçte istihbarat ile teknik kapasitenin birleştirilmesi kaçınılmaz bir mecburiyettir. MİT bu bilinçle istihbarat toplama tecrübesini teknolojiyle harmanlamış ve Suriye örneğinde olduğu gibi sahada fiiliyata dökmüştür. Hiç durmadan ilerleyen ve sonu olmayan bir derya haline gelen teknoloji konusunda diğer alanlarla birlikte istihbaratta da sürekli yeniliklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Veri temini ve görüntü istihbaratı başta olmak üzere teknik istihbaratta gelinen noktayı görüntü uyduları ile bir adım daha öteye taşımakta kararlıyız. Görüntü istihbaratında daha yüksek mesafeden daha fazla alanı kapsayan, sürekli izleme imkanı sunan, hava koşullarından bağımız çalışabilen bir kapasiteye ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Bunun için gereken teknolojinin geliştirilmesi ve uydumuzun bir an önce üretilerek faal hale getirilmesi konusunda TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın önemli sorumlulukları olduğu ortadadır."

'DEVLETE AİT VERİLER TEK YERDE TOPLANMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat alanında veri analizinin önemine dikkati çekerek, özellikle teröristlerin ve casusların tespitinde, büyük verinin analiz edilmesi ve profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. İstihbarat toplamada hukuki olarak tek yetkili mercii durumundaki MİT'in, veri analizi için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara ulaşabilmesinin milli güvenliğin bir gereği olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun için de devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak durumundayız. MİT, bu şekilde topladığı ve analiz ettiği verileri Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımızla paylaşacaktır. Böylece istihbarat dağınıklığı ve koordinasyon sorunu da kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Bunun önemini son yıllarda ardı ardına yaşadığımız krizlerde birçok kez müşahede ettik. En somut örnek olarak FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başlamıştır. Güvenlik bürokrasimiz tek bir vücut halinde hareket ederek ülkemize yönelik tehditlerle mücadele edebilme imkanına kavuşmuştur. Daha da önemlisi güvenlik kurumlarımız yeteneklerini kapasitelerini hatta personellerini milli güvenlik ihtiyaçlarımız için paylaşılabilir bir noktaya eriştirmiştir."

'MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU'NU OLUŞTURDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tablonun kurumlar arasında güven tesis edildiğine, devletin ve milletin çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulduğunun göstergesi olduğunu belirterek, istihbarat işbirliğini sağlamak amacıyla Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduklarını açıkladı. Erdoğan, "Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi iç ve dış güvenlik açısından gereklidir. Amacımız; kurumlar arasındaki istihbarat işbirliğini şahıslar üzerinden yürütülür olmaktan çıkartıp, sağlıklı bir mekanizmaya kavuşturmaktır. Bunun için önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduk. İnşallah bu kurulumuzun faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi tümüyle çözülmüş olacaktır. Devletimizin ve milletimizin teşkilatımızdan beklentisi yüksektir. Karşı karşıya kaldığımız ve her geçen gün artan tehditlerin büyüklüğü bu beklentiyi daha da artırıyor. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Öyleyse bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır" ifadelerini kullandı.

'SİBER İSTİHBARATTA DAHA ETKİN BİR YAPI HEDEFLİYORUZ'

MİT'in başarılarını yakından izlediğini, ancak kat edilmesi gereken daha çok yolun olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların başında yeni teknolojileri ve yeni operasyonel yöntemleri geliştirmenin geldiğini ifade etti. Teşkilatın siber alandaki tehlikeye yönelik çalışmalar da yapması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"MİT'in ülke içindeki görevlerini azaltarak, yurtdışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurtdışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin bir istihbarat yapısı hedefliyoruz. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların üstesinden gelebilmek, devletimizin bekasını ve milletimizin geleceğini güvence altına alabilmek için orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Üstelik bu mücadeleyi sadece sahada değil, sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin teröristlerce ve casuslarca oldukça etkin bir şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır. Teşkilat Başkanımızın 'Kale" olarak isimlendirdiği bu yeni karargahın özellikle de adına yakışır şekilde devletimizin ve milletimizin koruyucu kalelerinden biri olarak hizmet göreceğinden şüphe duymuyorum."

DUALARLA AÇILDI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan protokol heyeti ile birlikte kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhteşem bir hizmet külliyesini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Teşkilatımızın çok daha güçlenerek geleceğe yürümesini temenni ediyorum. Sizin gücünüz unutmayın ki milletimizin gücü olacaktır" dedi.