Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'daki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşması esnasında alandaki bir vatandaşa, "Hanımefendi hiç yakıştıramıyorum. Bitsin konuşmam ondan sonra gelirsin konuşuruz. Çok ayıp provoke etme bizi" diyerek çıkıştı.

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Bir hayli gerildiği gözlenen Erdoğan, yaptığı uyarı sonrası konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

Muhalefete yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Pursaklar'dan ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermesini istiyorum. Taksim'de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana? HDP… Bu seçim onun için bir beka seçimidir. Onun için bunlara gereken dersi sandıklarda vermeliyiz. Ezanımızı hor görenler.. Bayrağımızı yakanlar kiminle el ele? CHP ile el ele. Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete. Hepsi beraber. Şimdi bunlara sizler hep beraber dersinizi orada verin" ifadelerini kullandı.