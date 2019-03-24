Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miting Öncesi Devlet Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen miting öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.İstanbul Yanikapı'da 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi düzenlendi. Mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vatandaşlara hitap etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği miting öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli bir süre sohbet etti. - İSTANBUL