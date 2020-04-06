Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü.
06.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:59
İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Güncel