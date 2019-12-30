Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanını resmi tören ile karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi tören ile karşıladı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Konuk Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlamasından sonra iki lider gazetecilere poz verdi. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından liderler başbaşa görüşmeye geçti.



Erdoğan ve Dodon, başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. - ANKARA

Kaynak: İHA