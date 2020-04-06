Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü.
06.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:00
İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Güncel