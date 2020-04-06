Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü.

06.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü. Görüşmede korona virüs ile mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla telefonla görüştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan - Haber 18:34: Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 günde 12 bin maske üretti - Haber 18:33: Kırklareli'de bir köy koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:32: Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların koronavirüsle ilgisi yok - Haber 18:32: SANKON ve GESKON'dan basın mensuplarına teşekkür - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi