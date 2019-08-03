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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuşuyor (4)  (aktüel)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy'de Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin temel atma töreninde konuşuyor.

03.08.2019 17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuşuyor (4)  (aktüel)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy'de Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin temel atma töreninde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak gördüğünü belirtirken, inşaatın iki yıl içinde tamamlanacağını söyledi. "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur." diyen Erdoğan, ""Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz." dedi.


- İstanbul

İstanbul, Yeşilköy, Güncel

Kaynak: DHA

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