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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi ANKARA - Türkiye...

13.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:00
Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı, Türkiye, İtalya, Güncel

Kaynak: AA


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