Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...

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Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya
Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır."