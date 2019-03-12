Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Büyük Sivas Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Muhalefetin anketlerle ilgili açıklamalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İSTANBULLULARA 1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRIYORUZ"

Banliyö Tren Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz.

"CHP VE İYİ PARTİ'NİN LİSTELERİNDE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN ELEMANLARI VAR"

Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız. İstiklalin sembolü bayrağımıza saldırı edilenler baştacı edilenler 31 Mart'ı bekliyor. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimleridir. Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir. 31 Mart'ta sandıkta sadece belediye başkanları, meclis üyelerini, muhtarları belirlemekte kalmayacağız. CHP'nin, sözde İYİ Parti'nin hepsinin listelerinde malum işte bu bölücü örgütün elemanları var. Bu oyunu 31 Mart'ta bozmamız lazım.

"BAYRAKLARIMIZI YAKANLARA SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ"

CHP ve ittifak bunlar bayraklarımızı yakıyor biz Cumhur İttifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz, farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Benim Sivaslı yiğidolarım sadece İstanbul'da değil başta Sivas olmak üzere Türkiye'nin neresinde Sivaslı kardeşlerim varsa telefonlarla kendilerini bizzat arayacağız ve bu beka mücadelesinden hep birlikte galip çıkacağız. Zirabiz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız ve biz bayraklarımızı yakanlara bunun hesabını inşallah sorarız ve soracağız.

"SANDIKLARA MENDERES, ÖZAL, TÜRKEŞ, ERBAKAN İÇİN GİDECEĞİZ"

HDP'liler istiklal marşımızı kongrelerinde okutmuyor, bayrağımızı astırmıyor. Benim yiğidom bunlara oy verir mi? 31 Mart'ta bunun hesabını soracağız. Milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, değerlerimize hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah dersini sandıkta vereceğiz. 19 gün çok koşturmamız lazım. Sizlerden sandıklara da sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul'daki yiğidolardan sandıklara gözü gibi bakmalarını istiyorum. Sandıklara muhakkak gitmenizi özellikle istiyorum. Sadece kendimiz için gitmeyeceğiz, evlatlarımızın geleceği için de sadece gitmeyeceğiz, 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilen demokrasi kahramanları için gideceğiz. Merhum Menderes, Özal, Türkeş, Erbakan gibi, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim için de gideceğiz.