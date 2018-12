Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler, Toplama Kamplarına Hapsedilemez

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:18



01 Aralık 2018 Cumartesi 23:18

** "FETÖ'cüler, sunduğumuz belgelere rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor."** "Fırat'ın doğusunu da bölücü terör örgütünün işgalinden kurtaracağız."** " Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır."ARJANTİN - G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Arjantin 'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Suriyeli mülteciler için 33 milyar dolar harcadık. Mülteci düşmanlığını körükleyenler er ya da geç hatalarının sorumluluğu ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Mülteciler toplama kamplarına hapsedilemez. Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için söz verilen 3+3 milyar dolarlık kaynağın kullanımında çok zorluklar yaşadık, yaşıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:"G20 ülkeleri olarak kapsamlı bir gündemle biraraya geldik. Karşı karşıya bulunduğumuz riskleri bertaraf edebilmek için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buenos Aires Eylem Planı'nı kabul ettik.""Çalışma hayatının geleceği konusunda, çalışanları teknolojik yeni düzene nasıl adabte edebileceğimizi konuştuk. Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik.""İklim konusu, G20'nin önem verdiği konular kapsamındadır. Sorunun asıl müsebbibi olak gelişmiş ülkelerin daha fazla mesuliyet alması konusuna dikkat çektik.""Önümüzdeki dönemde Hazar enerji kaynaklarının ülkemiz üzerinden Batı ülkelerine iletilmesi için düzen göstereceğiz." Doğu Akdeniz 'de, KKTC haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye hem kendi hukukunu ve KKTC hukukunu korumakta kararlıdır. Gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz.""Suriyeli mülteciler için 33 milyar dolar harcadık. Mülteci düşmanlığını körükleyenler er ya da geç hatalarının sorumluluğu ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Mülteciler toplama kamplarına hapsedilemez. Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için söz verilen 3+3 milyar dolarlık kaynağın kullanımında çok zorluklar yaşadık, yaşıyoruz.""FETÖ'cüler, sunduğumuz belgelere rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor. Müttefiklerimiz tarafından DEAŞ'la mücadale bahanesiyle PKK 'lı teröristlerin binlerce tır silahla desteklendiğine her gün şahit oluyoruz. Şehitler verme pahasına Suriye'de DEAŞ'a en ağır darbeyi indirdik""Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya asla izin vermeyeceğiz.""Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Veliaht Prensin, suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımı kabul edilemez. Türkiye, burada açık ve net bilgileri, belgeleri kim istediyse hepsine verdi. Suçluları bize vermelerini istedik. Biz yargılıyoruz diyorlar. 22 kişinin tutuklu olduğunu ve bunların içinde idamla yargılanacak olanların olduğunu söylüyorlar. Kaşıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi. Cemal Kaşıkçı'nın 7.5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var. Suudi Arabistan 'dan gelen başsavcı kendi bilgi belgelerini bizim başsavcımıza vermedi. Süreci takip ediyoruz. Tüm dünyanın meselesidir. Yerel işbirlikçi kimdir, bunu bize açıklayacaksınız. Bizim, Kraliyet Ailesi'ni yıpratmak gibi bir niyetimiz yoktur."CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP'LA YAPTIĞI GÖRÜŞMEYE DEĞİNDİ Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye'de Fırat Doğusu Münbiç , bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib 'i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç'i kendileriyle ele aldık. Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şu an oradalar. Ayrıca FETÖ konusunuda konuştuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunuda çözeceğiz.""KISMİ OLARAK VİZELERİN KALDIRILMASI KARARINI SAYIN PUTİN VERDİ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak ise "Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine "Benim ülkemde şu an 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsani davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesinde gelelim bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartışmaya da gireriz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (LAR)Basın toplantısından detaylar