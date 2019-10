Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız""Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız""Yabancı basının 600 havan topu karşısında kör olması anlaşılır değil""Merkel ve Johnson dezenformasyon baskını altında""NATO Genel Sekreteri'nin duruşu çok farklı ama bazı üye ülkelerin duruşu farklı"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye Ordusu ile YPG-PYD'nin anlaştığı iddialarına ilişkin olarak, "Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Türk Konseyi 7. zirvesine katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hareket öncesi açıklamasında, "Sayın Aliyev davetine icabetle düzenlene Türk Konseyi 7. zirvesine katılmak üzere Bakü'ye hareket ediyoruz. Seyahatimde bana bakanlarımız ve çeşitli kurum temsilcilerimizden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor. Bakü'ye varışımıza müteakiben ilk olarak Aliyev ile bir araya geleceğiz. Ardından DEİK tarafından düzenlenen dünya Türk İş Konseyi Bakü buluşması vesilesiyle yurt dışında yaşayan iş adamlarımızla bir araya geleceğiz. Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir. Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçivan anlaşmasıyla kurulan Türk Konseyi'nin 10. Yıl dönümüne tekabül ediyor. Bakü zirvesiyle Özbekistan'ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı."Hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eylül ayından Budapeşte'de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılışı da teşkilatımıza güç katmıştır. Teklifimiz ile Kazakistan Nur Sultan Nazarbayev'e Türk konseyi onursal başkanı unvanı takdim edilecektir. Aksakalımızın engin tecrübelerinden konsey olarak istifade etmeyi sürdüreceğiz. Türk dünyası içindeki dayanışmanın pekişmesi bizler için bir iftihar vesilesidir. Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağız. Hem konseyimizin, hem ikili ilişkilerimiz geleceğini ele alma fırsatı olacak. Muhataplarımıza Barış Pınarı harekatımız hakkında kapsamlı bilgi vereceğiz. Büke'deki temaslarımızı Türk Konseyi üyesi ülkelerle aramızdaki ilişkilere ivme kazandıracağına inanıyorum.""Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız"Suriye'nin PYD,YPG ile anlaştığı iddiaları ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Tabii birçok şu anda dedikodular var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve bunun yanında şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Bildiğiniz gibi Amerika ile Münbiç konusunda karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Münbiç boşaltıldığında Türkiye olarak biz girmeyeceğiz, gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecekler" ifadelerini kullandı.ABD'nin askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi kararını değerlendiren Erdoğan, "Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Bu yaklaşım şu an geçerliliğini koruyor, aksi bir gelişme yok" diye konuştu."Yabancı basının 600 havan topu karşısında kör olması anlaşılır değil"Barış Pınarı Harekatı sürecinde yabancı basının manipülasyonu ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan,"İnanıyorum ki bu manipülasyonları sizler nasıl değerlendiriyorsanız, ben de aynı şekilde değerlendiriyoruz. 600 üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara, bunların kör olması anlaşılır gibi değil. Bunlar tabii ilk de değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu an aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şu anda ortada şehitlerimiz var. Yine bu havan topları neticesinde maalesef yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar, oralardan çekilen bunca vatandaşımız var. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar, bu gerçekleri halkımız görüyor. Biz de bunları dünyaya yazılı ve görsel medya vasıtasıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu."Merkel ve Johnson dezenformasyon baskını altında"Barış Pınarı Harekatı sonrası gelen uluslararası tepkilerinin yönünün değiştiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları söyeldi:"Bu tepkiler daha da değişecek. Biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şu anda cereyan eden hadiseler karşısında tüm dünya bunları görüyorlar. Dün Şansölye Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Görüşmelerimde birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini, çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Dedim ki 'eğer burada samimi bir yaklaşımınız varsa sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz. Bizde koalisyon güçleri içerisindeyiz. Sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz yoksa bizim bir şeyimizi gizlemeye çalışıyorlar. Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO'nun 5. Maddesi var. Biz bir terör örgütünün baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşın 5. Maddede bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, yoksa terörle mücadele görevi olan NATO'ya karşı teröristlerin yanında mı yer alacaksınız'. Cevap veremiyorlar. Yaptıkları şeylerin gayesi nedir, sebebi nedir, bunu anlamak mümkün değil. İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman ülke Türkiye. Acaba bundan mı. Buraya doğru iş gidiyor. Bu teröristlerin ise yapısı belli. Görevi aynı zamanda teröre karşı da mücadele vermek olan NATO 5. Madde noktasında pasif""NATO Genel Sekreteri'nin duruşu çok farklı ama bazı üye ülkelerin duruşu farklı"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Gayet güzel açıklamalar yaptı. Benimle yaptığı görüşme de gayet güzel geçti. Onun duruşu çok çok farklı ama NATO üye ülkelerinin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra Sayın Boris Jhonson 'nasıl yardımcı olabilirim' noktasına geldi. Biz bu noktada teröre ve teröristlere karşı dik duracağız. Bizim Kürtlerle savaşmak gibi bir şeyimiz yok. Biz devletiz, karşımızda bir terör örgütü var. Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur. Savaş devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Şu anda Aynel Arap ve Münbiç olayı devam ediyor. Bunun yanında gerek Amerika ile gerek Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.Operasyonda gelinen son noktayı da paylaşan Erdoğan, "Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı. 08.30 itibariyle. Bunların içinde 500 ölü var, 26 yaralı, 24 teslim olan var. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.