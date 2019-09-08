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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge...

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'dali toplu açılış töreninde halka hitap etti.

08.09.2019 18:24
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'dali toplu açılış töreninde halka hitap etti. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız."
Erdoğan: "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar."
Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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