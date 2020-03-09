Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.
09.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Stoltenberg'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan'ın ardından da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Stoltenberg'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan'ın ardından da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Güncel
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