Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
09.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:54
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.
Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
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