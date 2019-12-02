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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

02.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:16Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla 'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.
Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.
Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.
Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.
Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: AA

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