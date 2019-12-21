Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir klasiğe dönüştüğünü görüyoruz.

Üstat, ömrü boyunca sanat ve kültür hayatına musallat olan statüko ile mücadele ederken aynı zamanda eserleriyle de bu mücadelesini taçlandırmıştır. Necip Fazıl her şeyin künhüne vakıf olma sevdasını sadece edebiyat alanında tutmamış, tarih alanında yazdığı eserlerle de statükoya başkaldırmıştır. Eserlerinde ilk göze çarpan reddiyedir. Her zaman kolaycılığa karşı çileyi seçmiştir. Üstat, kitapları, makaleleriyle hakikate ulaşmanın mücadelesini vermiştir.

Tam 8 kez hapse giren üstat, ebedi aleme yine boynunda taşıdığı mahkumiyet kararıyla gitmiştir.

Dili, dini, etnik kökeni birbirinden farklı milletlerin bir coğrafyada barış içinde yaşaması Osmanlı'nın hukuku sayesinde mümkün olmuştur.

Üstat, gençliğe hitabesinde, hepimize ait bir özlemi dile getiriyor. Onun adına düzenlenenbu törende genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyoruz. İki genç kardeşimiz ödüle layık görüldü. Şair Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'u içtenlikle tebrik ediyorum. Üstat, statüko ile mücadele ederken eserleri ile bu mücadeleyi taçlandırmıştır.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

"Necip Fazıl Ödülleri 2019"da, "Necip Fazıl Şiir Ödülü" İbrahim Tenekeci'ye, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü" Cemal Şakar'a, "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a verildi.

Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'a "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü", Emced İslam Emced'e "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü", M. Uğur Derman'a ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü" takdim edildi.