21.06.2019 18:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani 'nin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani yaklaşık 1 saat 45 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden ayırılarak Haliç Kongre Merkezine geçti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Irak Bölgesel Yönetimi , Dolmabahçe Sarayı , Mesut Barzani , Politika

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