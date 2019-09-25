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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil

New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.

25.09.2019 17:30Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil
New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.

Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Erdoğan ayrıca nefret söyleminin dünya genelinde yaygın şekilde İslam düşmanlığı için kullanıldığını, sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştirildiğini dile getirdi. Erdoğan şunları söyledi Açıklaması
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Recep Tayyip Erdoğan, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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