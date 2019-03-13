- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması<br><br>ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. </br>(3)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Netanyahu) Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Netanyahu) Bize tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Çünkü biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi.'