Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk - İslam alemine seslendi

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve İslam aleminin mensuplarıyla buluştu.Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında özetle şunlara yer verdi;Amerika Müslümanlarının ülkemiz yönelik muhabbetlerinin arttığını görüşüyoruz. Ülkemiz Suriye krizi ve Filistin meselesi başta olmak üzere ümmetin yüreğini sağlayan konularda samimi çalışma içerisindeyiz. Bugün New York'ta ABD'nin 4 bir yanından gelmiş kardeşlerimle coşku ve heyecanını içindeyim. Türkiye'deki kardeşlerimizim selamlarını getirdim sizlere. Ankara'nın, Gaziantep'in, Hatay'ın, Rize'nin selamlarını ve muhabbetlerini getirdim."Bizler birbirimizi Allah için seven insanlarız"Siyah olmak olmakla iftihar ettiğini söyledi. Biz sevgililer sevgilisi peygamberimizin şu hadisine inanmışız Ne siyahın beyaza nede beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Biz renkleri aşmışız. Biz sadece rabbimize ne kadar yakınız onunla işimiz var. Burada 10 yıllardır vatan hasreti ile olan Filistinliler var. Eğitim nedeniyle ABD ye göç eden öğrenciler var. Heyecanımıza ortak olan Musevi ve Hristiyan misafirlerimiz var. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Bizler, birbirimizi Allah için seven ve toplanan insanlarız. 'Amerikan Müslümanlarının ortak paydada buluşması lazımdır. Sıkıntıları çözme beceriniz o denli artacaktır. Yoksa başkalarının bizim, için yazdığı acı reçetelerden kurtulamayız. Amerika İslam toplumu iş birliği içerisinde olmalıdır. Çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bizlerde sizlerin yanında olacağız.2016'da açılışını yaptığımız Maryland'daki cami tüm Müslümanların iftihar kaynağıdır. Merkezimiz kısa sürede ABD'li Müslümanların buluştuğu kardeşliklerin güçlendiği bir mekan olmuştur. Bu tür merkezlerin temelinin tüm ABD'de artmalıdır."Müslümanlar 11 Eylül'den daha güçlüdür"Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür.11 eylülden sonra çetin bir sınav gördünüz. Horlandığınız sıkıntılı günler gördünüz. Mücadelenizi sürdürüşken hukuktan ve demokrasiden ayrılmadınız. Her imtihan doğru değerlendirildiğimde aynı zamanda bir imkandır. 11 Eylül ABD'li Müslümanlar açısından hayra tevil etmiştir. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabileceklerini gördük. Eksiklerimiz yanı sıra güçlü yönleri göstermiştir. Ahlaki ve söylem üstünlüğü açısından 11 Eylülden daha üstündür. 11 eylül İslam karşıtlığı ve Yabancıl düşmanlığı gibi çok kötü bir miras bırakmıştır. Müslümanlara karşı önyargı artmıştır."İslamla alakası olmayan terör örgütleri Müslümanlara hep zarar vermiştir"İslamla alakası olmayan terör örgülerinin eylemleri bize zarar vermekle birlikte İslam düşmanlarına zemin hazırlamaktadır. İslam coğrafyalarında katlettiği masumların tamamı Müslümandır. Müslümanın Müslümana kanı canı malı haramdır. Müslüman olduklarını söyleyenler bu katliamları nasıl yaptılar. Bunların islamda yeri var mı? Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin tırlar dolusu silah gönderenlerim Müslüman kanında payı olduğu muhakkaktır. Maalesef bir çok ülke bunları görmüyor 3 maymunu oynuyorlar.Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara yönelik saldırılarılar ve terör eylemleri ibret olmalıdır.El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor."Keşmir'in, Arakan'ın Filistin'in acısı bizim acımızdır"Neo Nazi, Deaş ve El Kaide kadar tehlikelidir. Bu yönde de mücadele sürdürülmeli. Bizim Müslümanlar olarak başka milletlerle birlikte yaşama gibi bir sorunumuz olmamıştır. Bir insana inancı, etnik kökeni ve ten renginden dolayı düşmanlık edemeyiz. Irkçılık ve ayrımcılık bu dine mana yakışmaz. İslam bir barış dinidir. Kimse Müslümana bu gölgeyi düşüremez. Keşmir'in, Arakan'ın, Filistin'in acısı bizim acımızdır. Suriye'nin acısı bizim acımızdır. Bunu duymazlıktan gelemeyiz diyemeyiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Herkes sussa biz susmayız. Türkiye zalimin karşısında mazlumun yanındadır."Mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz"Türkiye milli gelire göre dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir. Gelişmiş ülkeler Suriyeli mültecileri kapılarını kapatırken Türkiye kapılarını değil gönlünü de açmıştır. Sadece Müslümanlar değil Ezidiler, Keldaniler hepsini aldık. Bu insani ve vicdani görevimizdir. Bu zamana kadar 40 milyon dolar harcama yaptık. Gelişmiş ülkeler sırtını dönsün biz mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz."Kaşıkçı ve Mursi'nin hakkınız arayacağız"Birileri istemese bile Gazeteci Cemal Kaşıkçının, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz. Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. Bunun için her platformda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Bizim gözümüzde Muhammet Duray ile Recil Gora arasında ayrım yoktur. İlkeli ve tutarlı dış politikamız ile doğruları söyleyecek ve savunacağız."ABD'de siyasete aktif katılım yapın"Sizlerin ABD siyasetine aktif katılımını ve ilişkilerine katacakları konusunda önemsiyoruz. Birlik ve beraberlik olmadan başarıların bireysel düzeyde kalması kaçınılmazdır. Biz stratejik ortaklık konusunda üzerimize geleni yapıyoruz. ABD kamuoyuna aktarılması konusunda yapılan çalışmalarınızı destekliyoruz."FETÖ'nün istismar edemeyeceği alan yoktur"Artık FETÖ'nün gerçek yüzünü görmeniz gerekiyor. 15 ülkeyi zehirleyen suç örgütü kurmuştur. FETÖ'nün istismar edemeyeceği alan yoktur. 2 yüzlülük onların karakteri olmuştur. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2193 gazimizin kanını yerde koymayacağız. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi konusunda gerekli adımları attık atmayı sürdürüyoruz. Birlikte hareket etmeliyiz. TR de gizlenen yüzünü anlatmaya devam edin.

Kaynak: İHA