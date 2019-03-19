Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Niçin mücadele ediyoruz, sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim 71 miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Çünkü onların böyle bir neticeye daha çok ihtiyaçları var. Buna rağmen bizim değil yarımız, onda birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Laf ola beri gele... Yasak savma kabilinden göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim böylesine çok çalışmamızın sebebi ülkemizi ve sizi çok seviyor olmamızdandır."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA