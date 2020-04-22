Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve A Milliler ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

22.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve A Milliler ile video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Özdemir, Spor, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Spor Manşet

Haberler

Rüştü Reçber’den koronavirüs itirafı: Virüsü ciddiye almadım Spor
Rüştü Reçber'den koronavirüs itirafı: Virüsü ciddiye almadım
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün Galatasaray’a zararı 105 milyon TL Spor
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün Galatasaray'a zararı 105 milyon TL
Beşiktaş, Karius sonrası kaleyi genç eldivene emanet edecek Spor
Beşiktaş, Karius sonrası kaleyi genç eldivene emanet edecek
Real Madrid koronavirüs nedeniyle stat değişikliğine gidiyor Spor
Real Madrid koronavirüs nedeniyle stat değişikliğine gidiyor
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti Spor
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti
Ümit Özat’tan yıllar sonra gelen 6-0’lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Spor
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret Spor
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret
Manchester efsanesi Mesut’a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz Spor
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz
Haberler ›› Spor ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve A Milliler ile video konferansla görüştü - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:02: Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma - Spor 17:41: Zeljko Obradovic: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ancak ulaşan bir teklif olmadı - Spor 17:37: Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi - Spor 17:26: Eskişehirsporlu taraftarlar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Spor 17:24: Altaylı futbolcu Abdulhamit Yıldız: "Süper Lig bizim için çok yakın" - Spor 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber