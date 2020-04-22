Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve A Milliler ile video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
22.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Özdemir, Spor, Haber