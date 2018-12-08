Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam iki düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.<br><br>Erdoğan, önce Haliç Kongre Merkezi'nde, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski AK Parti milletvekillerinden Adem Baştürk'ün oğlu Halil Baştürk ile Gizem Bakioğlu'nun düğününe katılarak nikah şahidi oldu.<br><br>İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile eski bakanlardan Veysel Eroğlu da katıldı.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cevahir Otel'de düzenlenen AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı'nın düğününe katıldı. Erdoğan, Uysal'ın kıydığı nikahta da şahitlik yaptı.<br><br>Düğüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.