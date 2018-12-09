Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlunun nikah şahidi oldu.<br><br>Erdoğan, Ömer Faruk Tanrıverdi ve Betül Poyraz çiftinin nikah töreni için Bilkent Otel'e geldi.<br><br>Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şahitlik yaptı.<br><br>Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.