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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Erdoğan, çifte mutluluklar diledi.

21.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

NİKAH TÖRENİNE EMİNE ERDOĞAN İLE KATILDI

Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

NİKAHA ŞAHİTLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.

Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı. Erdoğan, Abdulkadir Turhan ve Merve Turhan çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

Mehmet Cahit Turhan, Haliç, Güncel

Kaynak: AA


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