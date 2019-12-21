Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

NİKAH TÖRENİNE EMİNE ERDOĞAN İLE KATILDI

Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

NİKAHA ŞAHİTLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.

Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı. Erdoğan, Abdulkadir Turhan ve Merve Turhan çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.