03.07.2019 21:08
Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.
Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.
Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:13   Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği
21:09   - AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu
21:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı
21:08   DERİK'TE ORMANLIK ALANDA KURUYAN OTLAR YANDI
21:06   Çubuk'ta 7 bin genç yaz okuluna başladı
21:03   Araştırma Komisyonu'ndan "fayton" incelemesi - İSTANBUL
21:01   Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni