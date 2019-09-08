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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir" -"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek...

08.09.2019 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-" Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir"
-"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir"
-" 18 yıl önce ihracatımız 36 milyar dolar olan bir ülkeydik. Şu anda ihracatımız 170 milyar doları aştı"
-"Faizi de en kısa zaman tek haneli rakama indireceğiz"
-"Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak"
MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika

Kaynak: İHA

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