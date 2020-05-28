CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALINAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı.

28.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır. 7 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir. Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir. Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz. Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir. dedi.
ALINAN KARARLARI SIRALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları şöyle sıraladı
Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALINAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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