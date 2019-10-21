Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen ilkokul öğrencilerini kabul etti. Öğrenciler Erdoğan ile fotoğraf çektirirken asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe 15 Temmuz Şehitler Abidesi önünde, öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan, öğrencileri asker selamıyla karşıladı. Erdoğan, öğrencilere satranç takımı ve oyuncak hediye etti. Üzerinde Türk Bayrağı motifli tişört giyen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirirken asker selamı da verdi.