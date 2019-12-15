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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Karabük'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin (AİHL) açılışına davet eden öğrencilere, görüntülü mesajla başarılar diledi.

15.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini 'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin (AİHL) açılışına davet eden öğrencilere, görüntülü mesajla başarılar diledi.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti esnasında çekilen videoda öğrenciler, "Sayın Cumhurbaşkanım, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine sizleri davet ediyoruz. Okulumuzun açılış töreninde sizleri de burada, yanımızda görmekten onur duyarız. Sizi çok seviyoruz." dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüntülü cevap
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından ise "Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve muhabbetlerini ileten Kardemir Kız AİHL öğrencilerimize Cumhurbaşkanımızın seslenişi" başlığıyla görüntülü bir mesaj paylaşıldı.
Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın da yer aldığı videoda, şunları kaydetti:
"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu geleceğini inşa edeceğinize inanıyorum. Sizleri İstanbul'dan şu anda en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun.
Kızım Sümeyye'nin sizi ziyaretiyle bana vermiş olduğu bu üzerine sizleri arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti ve inanıyorum ki nasıl başarılı olduysa sizler de aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yerinizi başarılı şekilde alacaksınız. Kalın sağlıcakla."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "İnşallah" diyerek destekleyen Emine Erdoğan da "Hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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