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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

12.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:50Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Takımı'nı kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tebrikler Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadesinin yer aldığı bir görsel kullandı.
İletisinde "FileninSultanları" etiketine yer veren Erdoğan, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

voleybol, Güncel

Kaynak: AA

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