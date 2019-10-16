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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Türkiye'ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum.

16.10.2019 14:24Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Türkiye'ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA'nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Macron ile ilgili şeyde böyle bir şeyi oldu, Griezmann'a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi" ifadelerini kullandı.

"BU NOKTAYA GELMİŞ BİR TAKIMA HERHANGİ OLUMSUZ BİR YAKLAŞIM OLMAZ"

Milli takımın, milli bir bakışı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu milli bakışı da oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları



Cumhurbaşkanı, Spor

Kaynak: DHA

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